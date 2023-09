Hamburger SV verliert gegen den FC Volendam

Hamburg (dpa/lno) –

Der Hamburger SV hat während der Länderspielpause ein Testspiel gegen den FC Volendam verloren. Der Spitzenreiter der 2. Fußball-Bundesliga unterlag am Mittwoch dem niederländischen Erstligisten mit 1:2 (0:2). Das Spiel fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit auf einem Trainingsplatz am Volksparkstadion statt. Robert Mühren brachte die Gäste mit zwei Treffern (32. Minute/42./Foulelfmeter) in Führung. Luis Seifert (76.) markierte den Anschlusstreffer für den HSV, der in der Schlussphase einige gute Gelegenheiten zum Ausgleich ausließ.

HSV-Trainer Tim Walter schonte gegen den Tabellen-15. der Eredivisie, der in bislang drei Saisonspielen drei Niederlagen kassiert hatte, zahlreiche Stammkräfte. Dafür standen die Nachwuchskräfte Omar Megeed (18 Jahre), Tom Sanne (19) und Elijah Krahn (20) in der Startaufstellung. Das nächste Zweitliga-Spiel bestreiten die Hanseaten am 16. September (13.00 Uhr/Sky) bei Aufsteiger SV Elversberg.