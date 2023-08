Hamburger SV verleiht Torhüter Johansson erneut

Hamburg (dpa/lno) –

Der Hamburger SV hat Torhüter Marko Johansson bis zum Jahresende an den schwedischen Erstligisten Halmstads BK verliehen. Das gab der Fußball-Zweitligist am Mittwoch bekannt. Johansson war 2021 nach Hamburg gewechselt, kam aber nur in sieben Partien zum Einsatz. In der vergangenen Saison war der 24-jährige Schwede an Bundesligist VfL Bochum ausgeliehen, ihm blieb dort ebenfalls nur der Platz auf der Bank. Nun soll er in Schweden Spielpraxis sammeln. Stammtorwart beim HSV ist Daniel Heuer Fernandes. Das Torhüter-Team wird von Tom Mickel und Matheo Raab komplettiert.