Hamburger SV trennt sich torlos von Aris Limassol

Hamburg (dpa/lno) –

Zweitligist Hamburger SV hat das letzte Testspiel in der Vorbereitung auf die neue Spielzeit mit einem Unentschieden beendet. Zum Abschluss des Trainingslagers gab es im österreichischen Kufstein ein 0:0 gegen Aris Limassol aus Zypern.

Die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart spielte sich zwar einige Chancen heraus, kam aber nicht zu einem erfolgreichen Torabschluss. Die Zyprioten verzeichneten immerhin einen Pfostenschuss.

Noch am Abend wollten die Hanseaten die Heimreise nach Norddeutschland antreten. In der Heimat folgen dann die letzten Einheiten bis zum Saisonstart. Der siebte Versuch der Hamburger, in die Bundesliga zurückzukehren, beginnt am 2. August (20.30 Uhr/Sky und Sat.1) mit dem Auswärtsspiel bei Absteiger 1. FC Köln.