HSV leiht Grönbaek aus – Ramos wechselt nach China

Hamburg (dpa/lno) –

Der Hamburger SV hat den dänischen Nationalspieler Albert Grönbaek bis zum Saisonende auf Leihbasis unter Vertrag genommen. Das teilte der Fußball-Bundesligist vor dem Heimspiel am Abend (18.30 Uhr/Sky) gegen den Rekordmeister FC Bayern München mit. HSV-Trainer Merlin Polzin hatte die Verpflichtung des 24 Jahre alten Offensivspielers schon bei der Pressekonferenz am Donnerstag angedeutet.

Grönbaek wechselt vom französischen Erstligisten Stade Rennes an die Elbe. Zuletzt war der Däne aber an CFC Genua aus der italienischen Serie A verliehen. «Mit Albert gewinnen wir einen international erfahrenen Spieler, der offensiv gleich mehrere Positionen bekleiden kann», sagte HSV-Vorstand Eric Huwer über den bislang achtmaligen Nationalspieler.

Zudem teilten die Hanseaten mit, dass Guilherme Ramos den Verein vor Ablauf seines im Sommer auslaufenden Vertrags verlässt. Der 28 Jahre alte Innenverteidiger wechselt mit sofortiger Wirkung zum chinesischen Erstligisten Beijing Guoan. Ramos war zur Saison 2023/24 von Arminia Bielefeld zum Hamburger SV gekommen. Seither absolvierte der Portugiese 36 Pflichtspiele. In der laufenden Bundesliga-Saison kam er achtmal zum Einsatz.