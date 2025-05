Hamburger SV kann Doppelaufstieg perfekt machen

Hamburg (dpa) –

Der Hamburger SV kann am Wochenende nach siebenjähriger Abstinenz die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga perfekt machen. Im seit Wochen verkauften Volksparkstadion wollen die Fans des norddeutschen Zweitligisten nach der Partie am Samstagabend gegen den SSV Ulm eine rauschhafte Aufstiegsparty feiern. Am Sonntag können zudem die Frauen der Hanseaten den Aufstieg in die erste Liga feiern.

Die HSV-Männer steigen in jedem Fall auf, wenn sie gewinnen. Aber auch ein Remis reicht, wenn die jeweils vier Punkte entfernten Konkurrenten aus Elversberg und Paderborn ihre Partien nicht gewinnen sollten.

Parallel zu der möglichen Aufstiegsfeier feiern Hamburger und viele Gäste den 836. Hafengeburtstag in der Stadt, zudem findet in der vom Stadion benachbarten Barclays Arena ein Konzert von Schlagerstar Roland Kaiser statt. Die Polizei wird laut Angaben eines Sprechers mit einem entsprechend großen Kräfteaufgebot im Einsatz sein.