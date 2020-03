Hamburger Stiftung Historische Museen mit Online-Angebot

Hamburg (dpa/lno) – Die Stiftung Historische Museen Hamburg bietet Interessierten während der Corona-Krise ein Online-Angebot als Alternative an. Da die Museen geschlossen sind, sollen Informationen über Ausstellungen und Sammlungen digital zur Verfügung stehen, wie die Stiftung am Freitag mitteilte. Auf dem Webportal der Stiftung stehen unter anderem virtuelle Ausstellungsrundgänge, Online-Dossiers zu verschiedenen Kapiteln aus der Hamburgischen Geschichte sowie ein speziell für Kinder und Familien konzipierter Blick in die Sammlung der Stiftung zur Verfügung.

So finden sich unter der Rubrik «Hamburg Wissen» zum Beispiel Geschichten und Informationen aus 1200 Jahren Hamburgischer Geschichte. Außerdem bieten 360-Grad-Fotografien Eindrücke aus den Museen.

Unter dem Motto «Mitmachen & Teilhaben» rufen die historischen Museen Hamburgs außerdem dazu auf, die aktuelle Situation in der Corona-Krise festzuhalten. Damit die Veränderungen Hamburgs durch den Ausbruch der Pandemie für geschichtliche Rückblicke festgehalten werden können, bittet die Stiftung Gegenstände, Dokumente, Fotos und Geschichten einzufangen. Informationen zu der Aktion stünden ebenfalls im Webportal der Stiftung zur Verfügung.

Webportal der Stiftung Historische Museen Hamburg