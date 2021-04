Hamburger Speicherstadt leuchtet seit 20 Jahren

Der Mond scheint auf die Speicherstadt. Foto: picture alliance / dpa

Hamburg (dpa/lno) – Die historische Speicherstadt Hamburg ist eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Hansestadt und ein Anziehungspunkt für Einheimische und Touristen. Seit nunmehr 20 Jahren besonders beliebt ist die Illumination, welche die rot geklinkerten Speicher- und Kontorgebäude in den Abendstunden in einem sanftem Licht leuchten lässt. Ermöglicht hat dies der Verein Licht-Kunst-Speicherstadt. Er wurde 2001 von Unternehmen und Privatpersonen in einer gemeinsamen Initiative mit dem Senat und der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) gegründet.

«Mit der Gründung des Vereins vor nun genau 20 Jahren wurde dieser außergewöhnliche Ort endlich ins rechte Licht gerückt», sagte Kultursenator Carsten Brosda (SPD). Dafür habe der Verein in den vergangenen Jahren mehr als eine Million Euro investiert. Unter der künstlerischen Leitung von Michael Batz sollen bis 2025, zum 10-jährigen Jubiläum des Unesco-Welterbe-Status, weitere Gebäude der Speicherstadt illuminiert werden. Mittlerweile wird das Lichtkunstprojekt – rund 1200 Leuchten sind an den Speicherblöcken und Brücken installiert – vollständig klimaneutral betrieben.

© dpa-infocom, dpa:210426-99-359909/2

Lichtkunst Speicherstadt