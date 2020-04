Hamburger Soforthilfe hat 160 Millionen Euro ausgezahlt

Ute Mascher, Steuerberaterin und Vorsitzende des Verbandes Freier Berufe in Hamburg, sitzt in ihrem Büro. Foto: Daniel Reinhardt/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Nach einer Woche sind rund 160 Millionen Euro Soforthilfe an Hamburger Selbstständige und Kleinunternehmer ausgezahlt worden. Bislang seien rund 33 300 fertig ausgefüllte Anträge bei der Hamburgischen Investitions- und Förderbank eingegangen, teilte die Wirtschaftsbehörde am Montag mit. Davon seien fast 15 700 bereits bearbeitet und ausgezahlt, was zu Zahlungen von knapp 160 Millionen Euro geführt habe. Rein rechnerisch hat damit im Durchschnitt jeder erfolgreiche Antragsteller rund 10 170 Euro erhalten, um laufende Kosten wie Mieten, Versicherungs- und Leasingbeiträge oder Gehälter zu begleichen.

Damit ist für die erste Woche der Ansturm auf die Finanzmittel im erwarteten Rahmen eingetreten. Vor dem Beginn der Soforthilfen hatten die Behörden mit rund 100 000 Anträgen und erforderlichen Mitteln von mehr als 300 Millionen Euro gerechnet, wobei es sich mangels Erfahrungen nur um grobe Schätzungen handeln konnte. «Weiter so», postete Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) auf dem Kurznachrichtendienst Twitter.

Von den Praktikern wird der Schutzschirm für die kleineren Gewerbetreibenden, Händler, Restaurants und Selbstständigen grundsätzlich begrüßt und auch als zielgerichtet angesehen. «Die Politik hat sehr schnell und aktiv auf die Krise reagiert», sagte die Steuerberaterin Ute Mascher, Vorsitzende des Verbandes Freier Berufe in Hamburg.

Aus ihrer beruflichen Praxis seien ihr aber auch Fälle von Missbrauch und unerwünschte und unsolidarische Mitnahmeeffekte bekannt geworden. So gebe es Teil-Selbstständige, die auch als Angestellte oder sogar Beamte ein festes Einkommen hätten und Ansprüche an die Soforthilfe stellten. Überhaupt sei die Frage der Liquidität nicht eindeutig genug geklärt. Bei vielen kleinen Selbstständigen seien Privat- und Geschäftskonten nicht klar getrennt, sagte Mascher.

Auch stelle sich die Frage, ob der Staat Unternehmen und Personen durch nicht rückzahlbare Zuschüsse unterstützen müsse, die über ausreichende Liquidität aus anderen Quellen verfügten. In den Förderbedingungen ist festgelegt, dass privates Vermögen und private Kreditlinien bei der Unterstützung «vollständig außer Betracht» bleiben.

Zudem sei die Unterstützung auf drei Monate begrenzt. Bei vielen freien Berufen, zum Beispiel bei Ärzten und Beratern, würden die Liquiditätsengpässe erst mit einer zeitlichen Verzögerung von mehreren Monaten im Juli oder August eintreten, weil sie jetzt noch Rechnungen für Leistungen im Januar oder Februar stellen. Für dieses Problem müsse noch eine Lösung gefunden werden.