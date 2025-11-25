Hamburger Senat verlängert Mietpreisbremse bis Ende 2029

Hamburg (dpa/lno) –

Der rot-grüne Hamburger Senat hat die in der Hansestadt gültige Mietpreisbremse bis Ende 2029 verlängert. «Die Mietpreisbremse hat sich als wirksames Instrument erwiesen, um die Hamburger Mieterinnen und Mieter bei der Neuvermietung einer Wohnung vor einem zu starken Mietenanstieg zu bewahren, solange der Wohnungsmarkt derart angespannt ist», sagte Stadtentwicklungssenatorin Karen Pein (SPD).

Deshalb werde die Mietpreisbremse bis 2029 verlängert. «Gleichzeitig arbeiten wir daran, die Rahmenbedingungen für den Wohnungsneubau zu verbessern – durch die Reduktion von Baukosten, schnellere Genehmigungsverfahren und unsere hervorragende Wohnungsbauförderung im sozialen Wohnungsbau», sagte die Senatorin.

Die neue Mietpreisbegrenzungsverordnung gilt ab 1. Januar 2026 weiter flächendeckend in ganz Hamburg. Sie schließt damit direkt an die geltende Verordnung an. Die Mieten sind im Fall einer Neuvermietung im Regelfall auf zehn Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete begrenzt.