Hamburger Schau über den Künstler Giorgio de Chirico

Hamburg (dpa) – Er gilt als einer der wichtigsten Vorläufer des Surrealismus und der Neuen Sachlichkeit: Die Hamburger Kunsthalle eröffnet am Donnerstagabend (19.00 Uhr) digital per Livestream mit «Magische Wirklichkeit» eine Ausstellung zu dem italienischen Künstler Giorgio de Chirico (1888-1978). Zu sehen sind bis zum 25. April 35 seiner metaphysischen Bilder aus amerikanischen und europäischen Institutionen sowie verborgenen Privatsammlungen. «Die ikonischen Bilder von sonnendurchfluteten, leeren Plätzen, in denen die Zeit still zu stehen scheint, wirken heute besonders eindringlich und aktuell», teilte die Kunsthalle mit.

Insgesamt sind mehr als 80 Meisterwerke aus über 50 Sammlungen weltweit von de Chirico, Carlo Carrà, Giorgio Morandi, Alberto Magnelli, Alexander Archipenko, Pablo Picasso sowie von Arnold Böcklin und Max Klinger zu entdecken.

Da die Schau erst nach Aufhebung der Corona-bedingten Schließung für Besucher vor Ort zugänglich ist, bietet die Kunsthalle zahlreiche digitale Angebote über ihre Website an: Neben dem Livestream zur Eröffnung gibt es eine fotografische Dokumentation der Ausstellung und eine Bildergalerie zu ausgewählten Werken sowie ausführliche Texte. In der App der Kunsthalle steht eine Audiotour mit 20 ausgewählten Werken gratis zum Download bereit. Ab dem 5. Februar soll es auch einen kurzen Film zur Ausstellung geben. Ergänzt wird das Angebot durch Aktivitäten auf den Social-Media-Kanälen.

Auch zahlreiche andere Hamburger Museen haben wegen der Corona-Pandemie ihre digitalen Angebote ausgeweitet. So bietet das Bucerius Kunstforum einen digitalen Rundgang durch die Ausstellung über den französischen Kubisten Georges Braque (1882-1963). In der Reihe «Curator’s View @Home» stellt Kathrin Baumstark, Kuratorin der Ausstellung und künstlerische Leitung des Bucerius Kunstforums, ausgewählte Exponate der Ausstellung vor.

Die Deichtorhallen bieten ebenfalls Online-Führungen durch ihre aktuellen Ausstellungen, darunter eine große Schau über den südafrikanischen Künstler William Kentridge. Auf dem Youtube-Kanal stehen mehr als 100 Videos kostenlos zur Verfügung, darunter Interviews, Dokumentationen und Einblicke in die Ausstellungen. Das Museum für Kunst und Gewerbe verweist auf die digitalen Kanälen Facebook, Instagram, Twitter und YouTube und berichtet dort von den Ausstellungen «Schule der Folgenlosigkeit. Übungen für ein anderes Leben» und «Together! Die Neue Architektur der Gemeinschaft».

