Hamburger S-Bahn-Citytunnel wieder freigegeben

Hamburg (dpa/lno) –

Nach stundenlanger Sperrung wegen Qualmentwicklung ist der Hamburger S-Bahn-Citytunnel am Sonntagabend wieder freigegeben worden. S1 und S3 führen wieder über Landungsbrücken durch den Citytunnel, twitterte die S-Bahn Hamburg am Abend. Bis kurz vor der Freigabe waren nach Angaben einer Bahnsprecherin noch Techniker in dem Tunnel im Einsatz. Die Ursache der Qualmentwicklung, die ab 11.00 Uhr zu der Sperrung des Tunnels zwischen dem Bahnhof Altona und dem Hauptbahnhof geführt hatte, sei noch nicht abschließend geklärt. Die Polizei war zunächst von einem Kabelbrand ausgegangen.