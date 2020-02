Hamburger Rechnungshof legt Jahresbericht vor

Euro-Banknoten. Foto: Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Hamburgs Rechnungshof legt heute seinen Bericht für das Haushaltsjahr 2018 vor. Präsident Stefan Schulz will erläutern, ob die Freie und Hansestadt Hamburg ihren Haushalt ordnungsgemäß und sparsam geführt hat. Der Rechnungshof prüft auch die landesunmittelbaren Anstalten, etwa die Stadtreinigung oder Stadtentwässerung sowie die Hochschulen. Der Rechnungshof ist unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen, so dass er sich auch offene Kritik am Wirtschafts- und Haushaltsgebaren des Senats erlauben kann.

In den vergangenen Jahren hatte der Rechnungshof dem Jahres- und Konzernabschluss der Stadt aufgrund von Mängeln im Rechnungswesen nur einen eingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Es würden immer wieder die Grundsätze der sparsamen Haushaltsführung verletzt.