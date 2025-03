Hamburger Rathaus dient «Babylon Berlin» als Kulisse

Hamburg (dpa/lno) –

«Babylon Berlin» kommt ins Hamburger Rathaus. Der historische und mit schweren Kronleuchtern, Holzbänken, Wand- und Deckenverkleidungen gediegen ausgestattete Plenarsaal der Hamburgischen Bürgerschaft soll als ein Drehort für die fünfte und letzte Staffel der Erfolgsserie dienen, teilten Bürgerschaft und Senat mit. Geplant sind demnach drei Drehtage, am kommenden Montag soll es losgehen.

«Babylon Berlin» ist eine Produktion von X Filme Creative Pool in Koproduktion mit ARD Degeto Film, SWR, WDR, HR, Radio Bremen und Beta Film in Zusammenarbeit mit dem RBB. Die finale Staffel soll nach früheren Angaben auf dem Roman «Märzgefallene» von Volker Kutscher beruhen. Die Handlung spielt demnach 1933 in der Zeit der Machtübertragung an die Nationalsozialisten.

Gedreht würden einzelne Szenen im Plenarsaal und den angrenzenden Räumen, hieß es aus dem Rathaus. Mit dem Aufbau des Filmsets werde unmittelbar begonnen. Der Abbau soll bis zum 21. März dauern – danach seien dann auch wieder Rathausführungen möglich.

Das Hamburger Rathaus wurde von 1886 bis 1897 erbaut. Der Plenarsaal ist nach Angaben der Stadt der deutschlandweit einzige historische Sitz eines Landesparlaments.