Hamburger Polo Club löst Viertelfinal-Ticket

Hamburg (dpa/lno) –

Von den vier Hamburger Herren-Teams hat der Hamburger Polo Club die Teilnahme am Playoff-Viertelfinale in der Feldhockey-Bundesliga bereits am Wochenende perfekt gemacht. Nach dem 1:1 gegen Spitzenreiter Mannheimer HC und dem 3:1-Sieg gegen den TSV Mannheim in der B-Gruppe kann die Mannschaft von Cheftrainer Matthias Witthaus nicht mehr vom derzeitigen Fünften Münchner SC verdrängt werden.

Schützenhilfe leistete dabei der Club an der Alster mit dem 4:2-Sieg gegen die Süddeutschen. Dem Stadtrivalen wiederum reicht nun aus den noch vier ausstehenden Partien der Rückrunde ein Punkt, um ebenfalls weiterzukommen.

Witthaus hatte im Topspiel gegen den MHC auf die Leistungsträger Max Silanoglu (Daumenverletzung) und Mathias Müller (Fußverletzung) verzichten müssen. Wenige Minuten nach Spielbeginn war die Partie dann auch für Eckenspezialist Kane Russell (Oberschenkelzerrung) beendet. Zudem verwies der Coach auf die Teilnahme an der EHL am vergangenen Osterwochenende: «Das hat viel körperliche und mentale Kraft gekostet.» Angesichts der Chancen für beide Teams in der Schlussphase, die Partie noch zu gewinnen, meinte der Polo-Coach: «Ein Unentschieden geht schon völlig in Ordnung.»

In der A-Gruppe bleibt es dagegen spannend. Der UHC verteidigte mit dem 2:2 beim Crefelder HTHC seinen zweiten Tabellenplatz. Dagegen verlor der HTHC (4.) mit 2:5 bei Uhlenhorst Mülheim (5.), das damit Boden auf beide Hamburger Clubs gutmachte.