Hamburger Polizei zieht Bilanz zum «Car-Freitag»

Rund 1.500 Tuning-Fans haben sich am «Car-Freitag» in Hamburg versammelt – die Polizei sprach von einem ruhigen Verlauf, stellte aber mehrere Tempo- und Rotlichtverstöße fest. Thomas Banneyer/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Beim sogenannten «Car-Freitag» ist es in Hamburg nach Angaben der Polizei zu Fahrverboten und Bußgeldern gekommen. Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, hatten sich rund 1.500 Menschen am Karfreitag mit etwa 800 getunten Fahrzeugen im Gewerbegebiet Allermöhe-Billbrook versammelt, um am inoffiziellen Auftakt der Tuning-Saison teilzunehmen. Das Treffen fand auf dem Gelände einer Tankstelle am Wilhelm-Iwan-Ring statt.

Die Polizei führte Verkehrskontrollen durch und stellte dabei mehrere Verstöße fest. So wurden insgesamt 13 Bußgelder verhängt, darunter drei wegen erhöhter Geschwindigkeiten. Drei Fahrverbote wurden ausgesprochen. Zudem wurden drei Rotlichtverstöße registriert.

Der sogenannte «Car-Freitag» hat sich in der Tuner- und Poser-Szene in den vergangenen Jahren als Saisonstart etabliert. Die Polizei war mit verstärkten Kräften vor Ort im Einsatz.