Hamburger Polizei verhaftet mutmaßlichen Räuber

Hamburg (dpa/lno) –

Knapp einen Monat nach einem Überfall auf eine 20-Jährige in Hamburg-Billstedt hat die Polizei einen der mutmaßlichen Täter gefasst. Zivilfahnder hätten den 36-Jährigen am Dienstag im Stadtteil Winterhude lokalisiert, teilte die Polizei mit. Als der Gesuchte mit seinem Auto losfahren wollte, blockierten die Beamten den Wagen und verhafteten den Fahrer. Er habe eine scharfe Schusswaffe dabeigehabt, hieß es.

Am 31. Januar hatten mehrere Männer am Abend eine junge Frau in Billstedt überfallen. Einer von ihnen hielt die 20-Jährige fest, während ein anderer sie mit einer Schusswaffe bedrohte und ihr das Handy entriss. Zwei der Täter flohen mit einem Auto, die übrigen flüchteten in ein Café. Die Polizei konnte damals einen Verdächtigen in dem Lokal festnehmen. Gegen den 30-Jährigen wurde aber kein Haftbefehl erlassen, weil sich kein dringender Tatverdacht ergab. Weitere Ermittlungen führten zum Erlass eines Haftbefehls gegen den 36-Jährigen.