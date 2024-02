Hamburger Polizei stellt Kriminalstatistik für 2023 vor

Hamburg (dpa/lno) –

Die Hamburger Polizei will am Donnerstag (11.00 Uhr) ihre Kriminalstatistik für das vergangene Jahr vorstellen. Polizeigewerkschafter gehen von einer Zunahme der Straftaten aus. Der Hamburger Senat hatte in den vergangenen Monaten bereits vorläufige Angaben zur Statistik gemacht. Demnach stieg die Gewaltkriminalität in den ersten drei Quartalen 2023 um 12,9 Prozent an. Zur Gewaltkriminalität zählen Mord, Totschlag, Vergewaltigung, Raub und schwere Körperverletzung.

Im Jahr 2022 war die Zahl der Straftaten in Hamburg um 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Im Vergleich zu 2019 betrug der Anstieg aber nur 0,2 Prozent. Bei der Gewaltkriminalität ergab sich eine Zunahme um 11,5 Prozent zum Vorjahr und von 5,5 Prozent gegenüber 2019. Neben Innensenator Andy Grote (SPD) und dem Chef des Landeskriminalamts, Jan Hieber, wird am Donnerstag erstmals auch der neue Polizeipräsident Falk Schnabel die Kriminalstatistik vorstellen.