Hamburger Polizei stellt Kriminalstatistik für 2022 vor

Hamburg (dpa/lno) –

Die Hamburger Polizei will heute die Kriminalitätsstatistik für vergangenes Jahr vorstellen. Nach starken Rückgängen in den Corona-Jahren werden die Zahlen mit Spannung erwartet. Er kürzlich hatte der Senat vorläufige Angaben zu Messertaten und Schießereien in den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres gemacht. Demnach zeichnete sich dabei eine steigenden Tendenz ab. Im vergangenen Oktober hatte die Polizei berichtet, die Zahl der Wohnungseinbrüche in Hamburg habe in den ersten acht Monaten des Jahres um rund 30 Prozent zugenommen.

Im Jahr 2021 war die Zahl der registrierten Straftaten vor allem aufgrund der Corona-Maßnahmen um acht Prozent auf gut 186.000 gesunken. Das war der niedrigste Stand seit 1979. Die neue Statistik wollen Innensenator Andy Grote (SPD), Polizeipräsident Ralf Martin Meyer und der Chef des Landeskriminalamts, Jan Hieber, präsentieren.