Hamburger Polizei gedenkt ihres getöteten Kollegen

Hamburg (dpa/lno) –

Hamburger Polizistinnen und Polizisten haben mit einer Schweigeminute an den getöteten Kollegen aus dem Saarland erinnert. Dutzende von ihnen versammelten sich auf der Treppe vor dem Polizeipräsidium. Sie beteiligen sich damit an einer bundesweit geplanten Gedenkaktion. Während der Gedenkminute leuchtete das Blaulicht eines Einsatzfahrzeuges, und Polizeipräsident Falk Schnabel hielt ein Bild des getöteten Polizisten in den Händen.

Er war am Donnerstag im saarländischen Völklingen getötet worden. Der 34-Jährige versuchte mit seinem Kollegen den mutmaßlichen Täter nach einem Raubüberfall zu stellen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft entriss der 18 Jahre alte mutmaßliche Täter dem Polizisten die Dienstwaffe und schoss sechsmal auf ihn. Nun wird unter anderem wegen Mordes ermittelt.