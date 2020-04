Hamburger Notbetreuung wird intensiver genutzt: zehn Prozent

Hamburg (dpa/lno) – In Hamburg werden mittlerweile etwa zehn Prozent der Kita-Kinder in der Notbetreuung versorgt. «Es sind natürlich Alleinerziehende, aber auch darüber hinaus nutzen weitere Berechtigte die Notbetreuung», sagte Hamburgs Familien- und Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) der Deutschen Presse-Agentur dpa. Zuletzt lag der Anteil der Kinder, die das Angebot genutzt haben, bei drei bis fünf Prozent. Seit Mittwoch gehören auch Alleinerziehende zu den Bedarfsgruppen. Hamburgweit werden etwa 90 000 Kinder in den Krippen, Kindergärten und in der Kindertagespflege betreut.

In Hamburg wird die Notbetreuung nicht nach einer feststehenden Liste mit ausschließlich system- und infrastrukturrelevanten Berufen festgelegt. Zusätzlich gibt es die Chance auf Sonderlösungen. «Bei uns sind die Eltern in der Darlegungspflicht. Und die Eltern gehen sehr verantwortungsbewusst damit um», sagte Leonhard.

Gleichzeitig berichteten die Kita-Erzieherinnen und -Erzieher mittlerweile aber von zunehmend schwierigen Gesprächen mit den Eltern. «Das ist auch kein Wunder. Wir befinden uns in der siebten Woche von Notbetreuung. Die herausfordernde Lage der Eltern wird von Woche zu Woche größer, weil die Vereinbarkeit einfach schwieriger wird. Da sind Urlaub und Überstunden aufgebraucht und die Arbeitgeber werden auch ungeduldiger. Das verstehe ich sehr gut.»

Um Kinder und Mitarbeiter in den Kitas vor einer Ansteckung mit dem neuartigen Coronavirus zu schützen, gibt es zusätzliche Vorgaben bei gleichzeitig weiterhin hohen Hygienevorschriften, beteuerte Leonhard. «Das Thema Hygiene, Reinigung, Händewaschen und Handschuhe beim Wickeln – das ist für die Kitas ein ganz geübter Prozess. Die Kitas sind es gewohnt, mit sowas umzugehen.» Zudem habe es in den vergangenen Wochen bisher keinen größeren Corona-Ausbruch in den Hamburger Kitas gegeben. «Das stützt ja möglicherweise auch die These, dass Kinder nicht so stark infektiös sind wie zunächst angenommen.»

Eine Mundschutzpflicht werde es für Kinder in den Kitas nicht geben. «Kinder sollten in diesem Alter ohnehin keinen Mundschutz tragen. Das ist nicht empfohlen, schon deshalb, weil sie daran ersticken können», sagte die Senatorin weiter. Wie die Mitarbeiter das für sich handhaben, sollten die Einrichtungen selbst entscheiden. Auf Kuscheln und Trösten werde aber kein Kind verzichten müssen. «Insbesondere kleine Kinder werden nicht immer alle Abstände einhalten können. Ein Kind braucht Trost, ein Kind muss mal auf den Arm, an die Hand, auf den Schoß. Das ist im Kita-Alltag nicht vermeidbar.»