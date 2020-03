Hamburger Märchenwelten unter Insolvenzverwaltung

Das Gebäude der Erlebnisausstellung Märchenwelten steht in der Hafen-City am Baakenhafen. Foto: Markus Scholz/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Ein knappes halbes Jahr nach der Eröffnung stehen die Hamburger Märchenwelten unter vorläufiger Insolvenzverwaltung, die Ausstellung bleibt aber weiter geöffnet. Das Hamburg Amtsgericht habe Tjark Thies zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt, teilte die Kanzlei Reimer Rechtsanwälte am Mittwoch in Hamburg mit. Der Sanierungsexperte analysiere derzeit die wirtschaftliche Lage des Unternehmens und prüfe dessen Sanierung- und Fortführung.

«Alle geplanten Vorführungen finden vorerst weiter statt und die Märchenausstellung bleibt geöffnet», teilte Thies mit. Auch der Ticketverkauf laufe weiter, bereits erworbene Tickets bleiben gültig. «Die Gründe für die aktuelle wirtschaftliche Schieflage lassen sich zu diesem frühen Zeitpunkt noch nicht präzise benennen», ergänzte Thies. Ziel sie, das Unternehmen zu erhalten. «Eine Schließung und Abwicklung ist nach heutigem Stand nicht geplant.»

Die Märchenwelten AG betreibt in der Hamburger Hafencity eine Erlebniswelt rund um die Märchen der Gebrüder Grimm. In einer 3000 Quadratmeter großen Halle tauchen die Besucher mit Hilfe von Licht-, Sound- und Computertechnologie in die Märchen ein. Eine Ausstellung informiert zudem über das Leben und Wirken von Jacob und Wilhelm Grimm, die 1812 ihren ersten Band der «Kinder- und Hausmärchen» veröffentlichten.