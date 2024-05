Hamburg (dpa/lno) –

Bei einem Unfall mit einem Linienbus ist eine Frau am Dienstagnachmittag in Hamburg verletzt worden. Der Gelenkbus sei der 40-Jährigen gegen 17.38 Uhr in der Hoheluftchaussee über den Fuß gefahren, sagte ein Sprecher des Lagezentrums der Polizei am frühen Abend. Es sei eine Teilamputation nötig. Wie es genau zu dem Unfall kam, war am Dienstagabend zunächst unklar.