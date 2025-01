Hamburger Kultclub Molotow vermisst Schild

Hamburg (dpa/lno) –

Dem Hamburger Kultclub Molotow ist in der Silvesternacht wichtiges Inventar abhandengekommen. «Jemand hat in der Silvester Nacht das Schild von unserer Bühne mitgenommen», schrieben die Betreiber auf Instagram. «Wir sind nicht böse aber wir brauchen es natürlich zurück. An diesem Schild hängen sehr viele Erinnerungen von sehr vielen Menschen, deswegen muss es unbedingt mit an den neuen Standort ziehen.» Zuvor hatten Medien berichtet.

Der Club zieht Anfang des Jahres an einen neuen Standort. Nach monatelanger Suche hatte der Geschäftsführer im Sommer mitgeteilt, dass der Club auf der Reeperbahn bleibe und in die Nummer 136 ziehe, wo schon die Beatles gespielt hätten.

Viel Unterstützung nach Kündigung

Kurz vor Weihnachten 2023 hatte das Molotow eine Kündigung des aktuellen Vermieters erhalten, weil an der Adresse am Nobistor ein Hotel entstehen soll. Unter dem Motto «Molotow must stay» demonstrierten daraufhin mehr als tausend Menschen für den Erhalt des Kultbetriebs.

Damit das Schild auch umziehen kann, soll sich der aktuelle Besitzer oder die Besitzerin melden. «Wir holen es sonst auch gerne bei Dir ab. Wenn Du Dich selber nicht traust, bitte einfach einen Freund oder Freundin es für Dich zurückzubringen. Und bitte nicht einfach vor die Tür stellen», hieß es auf Instagram.