Hamburger Kultclub Molotow feiert Wiedereröffnung

Hamburg (dpa/lno) –

Gute Nachrichten für alle Musikfans: Nach fast drei Monaten Pause öffnet der Hamburger Kultclub Molotow seine Tore an einem neuen Standort. Die große Wiedereröffnung werde heute ab 22.00 Uhr mit einem Auftritt der britischen Post-Punk-Band Slate gefeiert, wie der Club bekannt gab. «Wir freuen uns sehr, wieder Livemusik an diesen historischen Ort zu bringen», hieß es weiter. Ein zweites Konzert am Samstag sei bereits ausverkauft, doch für die anschließende Party und das heutige Konzert gebe es noch Tickets.

Das Molotow, das vom Clubkombinat Hamburg als bester Club des Jahres 2023 ausgezeichnet wurde, musste wegen eines Hotelneubaus seinen bisherigen Standort auf der Reeperbahn verlassen. Nach monatelanger Suche hatte der Geschäftsführer im vergangenen Sommer mitgeteilt, dass der Musikclub auf der Reeperbahn bleibe und in die Nummer 136 ziehe, wo schon die Beatles gespielt hätten.

Viel Unterstützung nach Kündigung

Kurz vor Weihnachten 2023 hatte das Molotow eine Kündigung des damaligen Vermieters erhalten. Unter dem Motto «Molotow must stay» demonstrierten daraufhin mehr als Tausend Menschen für den Erhalt des Kultbetriebs.