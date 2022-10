Hamburger Krimi-Autor Boris Meyn mit 61 Jahren gestorben

Hamburg (dpa) –

Der Hamburger Krimi-Autor Boris Meyn («Kommissar Bischop») ist tot. «Wir trauern um unseren langjährigen Autor Boris Meyn, der am Freitag viel zu jung gestorben ist», teilte der Hamburger Rowohlt Verlag am Dienstag mit. Meyn wurde 61 Jahre alt.

Sein erster Roman «Der Tote im Fleet» erschien im Jahr 2000. Das Buch wurde gleich ein Bestseller und Auftakt einer Serie historischer Kriminalromane, «die ihr Publikum mit originellen Spannungshandlungen, penibel recherchierten historischen Fakten und – dies ein Markenzeichen des Romanautors Boris Meyn – mit die Lektüre abrundenden Bildteilen durch die Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts führten», hieß es weiter.

Der Kunsthistoriker hatte sich schon in seiner Doktorarbeit der Hamburger Architekturgeschichte gewidmet. Für jedes neue Buch habe er sich erneut in die Archive begeben, um seinem Anspruch an historische Wahrhaftigkeit gerecht zu werden. «Meyn war ein Autor, der unterhalten und zugleich historisch aufklären wollte», hieß es. Besonders in der Region um seine Heimatstadt Hamburg sei er mit insgesamt 15 Romanen einer der meistgelesenen Autoren der vergangenen Jahre gewesen. Die Serie um die über Generationen hinweg ermittelnde Familie Bischop habe Meyn noch weiterführen wollen.