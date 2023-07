Hamburger Kindertheaterpreis geht an Theater Kormoran

Hamburg (dpa/lno) –

Der Hamburger Kindertheaterpreis 2023 geht an das Theater Kormoran. Die mit 7500 Euro dotierte Auszeichnung erhält das Theater für «Achtung! Bau:Stille – Ein Geräuschtheater für Menschen ab 3 Jahren», teilte die Hamburgische Kulturstiftung am Mittwoch mit. In dem ruhigen Stück setzen die beiden Theatermacherinnen Caroline Heinemann und Kai Fischer den Fokus auf Geräusche, die man auf einer Baustelle im Laufe eines Arbeitstages entdecken, hören und interpretieren kann.

Den 2. Platz (2.000 Euro) erhalten Ursina Tossi & Excessive Showing für «Fux» – ein Tanztheaterstück für Menschen mit und ohne (Seh-)Behinderung. Mit dem 3. Platz (1.000 Euro) werden Dorothee de Place und Kai Fischer für die Produktion «Fritzi hat kein Ende – ein Gedankenspiel» ausgezeichnet.

Mit dem Kindertheaterpreis würdigt die Hamburgische Kulturstiftung herausragende Produktionen der freien Hamburger Kindertheaterszene, die durch Originalität und Qualität überzeugen und neue künstlerische Impulse setzen. Die Preise werden am 27. August im Fundus Theater übergeben.