Hamburger Kinderschutzbund macht sich große Corona-Sorgen

Ein Kind steht vor einem abgesperrten Spielplatz. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Geschlossene Spielplätze, Kindertagesstätten und Schulen: Der Hamburger Kinderschutzbund macht sich Sorgen, wie die Kinder durch die gegenwärtige Corona-Pandemie kommen: «Es kann in den Familien zu großem Stress kommen, wenn die Kinder nicht nach draußen können», sagte Geschäftsführer Ralf Slüter am Samstag im «Hamburg Journal» des NDR. Auch wenn es zu Streit zwischen den Eltern komme, sei das eine große Belastung für Kinder.

Kinder bräuchten Bewegung, sagte Slüter weiter. Selbstverständlich gehe es um eine gute Balance zwischen den Gefahren und dem Spaß. Es müsse aber «vorsichtig darüber nachgedacht werden, dass Kinder sich wieder mehr draußen bewegen können. Da geht es um Spielplätze, um Kitas und natürlich auch um Schulen.» Als erstes sollen in der Hansestadt vom 27. April an die Schulen wieder langsam geöffnet werden. Für Slüter steht fest: «Kinder, egal ob sie in sozialen Schwierigkeiten stecken oder nicht, brauchen Bewegung, um sich entwickeln zu können.»

Der Geschäftsführer des Kinderschutzbundes hat in den vergangenen Tagen den Kontakt zur Polizei und den Jugendämtern gesucht. Dort habe er erfahren, dass es aktuell nicht mehr Meldungen von häuslicher Gewalt gegen Kinder gibt. Slüter: «Das heißt aber nicht, dass nicht mehr stattfindet. Wenn Schwierigkeiten da sind, isolieren sich Familien.» Und das sei in der aktuellen Phase sehr schwierig. Wegen der Kontaktbeschränkungen würden die Menschen nicht da sein, denen die Probleme auffallen und die die Betroffenen dazu bringen könnten, sich Hilfe zu suchen.

