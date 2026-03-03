Hamburger Kinder häufiger übergewichtig

Hamburg (dpa/lno) –

In Hamburg sind nach Krankenkassenangaben mehr Kinder und Jugendliche krankhaft übergewichtig als im Bundesdurchschnitt. So hätten in der Hansestadt im Jahr 2024 3,4 Prozent der unter 15-Jährigen mit der Diagnose Adipositas gelebt, teilte die Barmer anlässlich des Welt-Adipositas-Tages an diesem Mittwoch mit. Hamburg liege damit neun Prozent über dem Bundesdurchschnitt.

Besonders betroffen seien Teenager: So waren 2024 laut Kinderatlas des Barmer Instituts für Gesundheitssystemforschung 6,9 Prozent der Jungen zwischen 13 und 14 Jahren fettleibig. Bei den gleichaltrigen Mädchen waren es den Angaben zufolge sechs Prozent.

Barmer-Landesgeschäftsführerin Susanne Klein warnte vor den langfristigen Folgen. «Wer im Jugendalter zu dick ist, bleibt es meist auch als Erwachsener.» Ein gesundes Gewicht und ausreichend Bewegung in jungen Jahren seien wichtig, um Erkrankungen wie Diabetes, Bluthochdruck, orthopädische Probleme oder auch Depressionen zu vermeiden.