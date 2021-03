Hamburger Kiez-Clubs droht Veranstalter-Boykott

Menschenleer ist die Reeperbahn zu sehen. Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Hamburgs wichtigste Konzertveranstalter haben in einem offenen Brief den Boykott von zwei Kiez-Clubs der Hansestadt angekündigt. Zwölf Veranstalter, darunter FKP Scorpio, Karsten Jahnke, Reeperbahn-Festival und Semmel Concerts, kritisieren in dem Brief die Clubs Docks und Große Freiheit 36 wegen der Inhalte ihrer Wandzeitungen vor ihren Türen. Damit würden die Betreiber «zunehmend gefährlichem und demokratiefeindlichem Gedankengut ein Forum» bieten, schreiben die Veranstalter in dem Brief.

Die Clubs suchten «anscheinend den Schulterschluss mit Schwurblern, Verschwörern und jenen, die keinen Widerspruch darin sehen, neben Nazis für Demokratie zu demonstrieren». Unter diesen Bedingungen kämen Veranstaltungen in den beiden Clubs nicht in Frage. Die Betreiber der Clubs waren weder per Mail noch telefonisch für eine Stellungnahme erreichbar.

