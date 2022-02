Hamburger Judoka für Grand Slam in Paris nominiert

Hamburg (dpa/lno) – Die Hamburgerinnen Mascha Ballhaus (TH Eilbeck) und Renée Lucht (HT 16) gehören zum deutschen Frauen-Team, das am Wochenende beim Judo-Grand-Slam in Paris antritt. Ballhaus kämpft am Samstag in der Klasse bis 52, Lucht am Sonntag in der Klasse über 78 Kilogramm. Die Auslosung findet am Freitag statt. Bundestrainer Claudiu Pusa sagte, dass er neben erfahrenen Kämpferinnen auch die jüngere Generation fördern wolle und den Kader entsprechend zusammengestellt habe. Pusa: «Damit wir eine gesunde Mischung haben.»

