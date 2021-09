Hamburger Judo-Team behauptet Tabellenführung

Hamburg (dpa/lno) – Das Hamburger Judo-Team liegt weiter auf Endrunden-Kurs in der Bundesliga. Am zweiten Kampftag in der Wandsbeker Sporthalle gelangen dem Gastgeber am Samstag klare Siege gegen den KSV Asahi Spremberg (11:3) und SUA Witten (9:5). Nach den Erfolgen vor einer Woche liegt der Titelverteidiger damit verlustpunktfrei an der Tabellenspitze der Nordgruppe vor dem UJKC Potsdam. Beide Teams treffen am kommenden Samstag ebenfalls in Hamburg aufeinander.

