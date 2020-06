Hamburger in Österreich vom Balkon in den Tod gestürzt

Ein Dachschild mit der Aufschrift „Notarzt“. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Innsbruck/Hamburg (dpa) – Ein 23-jähriger Hamburger ist beim Sturz von einem Balkon in Innsbruck ums Leben gekommen. Der Mann sei mit seiner Freundin und zwei Bekannten in einer Wohnung im vierten Stock gewesen, teilte die Polizei am Montag mit. Nachdem alle gegen Mitternacht schlafen gegangen waren, kam es zu dem Unfall. Der 23-Jährige stand offenbar noch einmal auf, um etwas zu trinken. Laut Polizei war zuvor auch Alkohol konsumiert worden. Gegen zwei Uhr fanden Passanten den schwer verletzten Mann vor dem Mehrparteienhaus. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des 23-Jährigen feststellen. Hinweise auf Fremdverschulden gebe es keine, hieß es.

