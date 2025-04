Hamburger Immobilienexperte rechnet mit steigenden Mieten

Hamburg (dpa/lno) –

Der Immobilienexperte Peter Axmann rechnet mit steigenden Mieten. Die Baukosten seien zwischen 2020 und 2024 deutlich gestiegen, sagte Axmann, der seit mehr als 15 Jahren Bereichsleiter für Immobilienkunden der Hamburg Commercial Bank ist. Der Staat könne nicht dauerhaft alles subventionieren. «Insofern werden die Mietkosten weiter steigen müssen, wenn wir da nicht im Neubau vorankommen.»

Die Bank gehe davon aus, dass künftig im Durchschnitt mehr als 35 Prozent des Haushaltseinkommens genutzt werden, um Miete zu zahlen. In der Vergangenheit seien bis zu 28 Prozent üblich gewesen, wobei der Wert in den Metropolen höher gelegen habe, sagte er. «Und ich glaube, dass wir da jetzt das eher so um fünf Prozentpunkte nach oben korrigieren müssen – und uns darauf einstellen müssen.»

Bank plant Stellenabbau bis Ende 2027

Die Hamburg Commercial Bank ist eine private Geschäftsbank, die aus der HSH Nordbank hervorgegangen ist. Die Bank, die mehr als 930 Mitarbeiter beschäftigt, ist auf Immobilien- und Projektfinanzierung ausgerichtet. Diesen Monat kündigte Bankchef Luc Popelier in der «Börsen-Zeitung» an, bis Ende 2027 etwa 200 Stellen abzubauen.