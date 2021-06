Hamburger Hotels dürfen wieder Touristen beherbergen

Eine Frau reinigt in einem Hotel ein Zimmer. Foto: Daniel Reinhardt/dpa

Hamburg (dpa/lno) – Sieben Monate nach der coronabedingten Schließung der Hotels für private Gäste können Touristen ab dem heutigen Dienstag wieder in Hamburg übernachten. Vorerst dürfen die Hotels jedoch nur 60 Prozent ihrer Kapazität nutzen. Der Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) erwartet keinen Gästeansturm. Es fehlten die Gründe für eine Reise nach Hamburg, sagte Dehoga-Vizepräsident Niklaus Kaiser von Rosenburg. «Es gibt kein Musical, keine Events, keinen Hafengeburtstag, nur staatliche Kultur und auch die mit starken Einschränkungen.»

Die neue Corona-Verordnung des Senats sieht weitere Lockerungen vor, die aber weitaus vorsichtiger ausfallen als in Schleswig-Holstein und Niedersachsen. So dürfen sich in Hamburg weiterhin nur fünf Menschen privat treffen, allerdings nun aus fünf verschiedenen Haushalten. In den Nachbarländern sind seit Montag Treffen von zehn Personen erlaubt.

