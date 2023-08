Hamburger Hochbahn verbietet E-Scooter in der U-Bahn

Hamburg (dpa/lno) –

Fahrgäste der Hamburger U-Bahn dürfen vom kommenden Donnerstag (24. August) an keine E-Scooter mehr mitnehmen. «Mit dieser Entscheidung reagiert die Hamburger Hochbahn AG auf international dokumentierte Fälle, in denen es zu Bränden von Akkus an E-Scootern mit starker Rauchentwicklung gekommen ist», teilte der städtische Verkehrsbetrieb am Freitag mit. Pedelecs und E-Rollstühle, die bereits über Sicherheitsstands verfügten, seien nicht von dem Verbot betroffen.

Im Hamburger U-Bahn-System mit vielen Tunnelstrecken, relativ engen Fahrzeugen und abgegrenzten Waggons sei das «Risiko zu hoch, dass Fahrgäste durch eine mögliche Rauchentwicklung gesundheitliche Schäden davontragen», hieß es. Bis es eindeutige Sicherheitsstandards gibt, sei die Mitnahme von E-Scootern deshalb untersagt. Fahrgäste werden unter anderem durch Piktogramme, die ein rot durchgestrichenes Scootersymbol zeigen, an den Haltestellenzugängen über diese neue Regelung informiert.

Die Hochbahn berichtete von dokumentierten Fällen unter anderem in Barcelona und London, in denen sich E-Scooter selbst entzündeten, mit der Folge enormer Rauchentwicklung und der Freisetzung gesundheitsgefährdender Schadstoffe. Sowohl Barcelona als auch London hätten mittlerweile die Mitnahme von E-Scootern verboten.