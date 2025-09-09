Hamburger Hauptbahnhof: Mann mit 4 Promille in Gewahrsam

Hamburg (dpa/lno) –

Ein Mann ist mit 4,21 Promille von der Bundespolizei am Hamburger Hauptbahnhof festgenommen worden. Nach Angaben der Polizei habe der 27-jährige Mann am frühen Dienstagmorgen dort eine Präsenzstreife der Bundespolizei angepöbelt. Wegen seines aggressiven Verhaltens seien ihm Handfesseln angelegt worden.Im Bundespolizeirevier dort habe sich der Mann einem freiwilligen Alkoholtest unterzogen und sei einem Amtsarzt vorgeführt worden, teilte die Polizei mit. In der Gewahrsamszelle sei ihm dann ausreichend Gelegenheit gegeben worden, auszunüchtern.

In diesem Zusammenhang warnt die Bundespolizei vor Trunkenheit an Bahnanlagen: «Leider kommt es durch stark alkoholisierte Personen, verbunden mit leichtsinnigem Verhalten an Bahnanlagen, immer wieder zu schweren Unfällen im Bahnbereich. Häufig gefährden sich alkoholisierte Personen durch ihr leichtsinniges Verhalten nicht nur selbst, sondern auch Reisende und Helfer.»