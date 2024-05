Hamburger Hafengeburtstag endet mit großer Auslaufparade

Dutzend Schiffe beteiligen sich beim Hamburger Hafengeburtstag an der Auslaufparade teilnehmen. Axel Heimken/dpa

Hamburg (dpa) –

Der 835. Hamburger Hafengeburtstag neigt sich dem Ende zu. Am Sonntag (10.00 Uhr) feiert Deutschlands größte Hafenstadt den letzten Tag des maritimen Fests. Besucherinnen und Besucher können Dutzende Schiffe auf der Elbe in Aktion erleben – unter anderem Segelyachten und Behördenfahrzeuge. Bei der Aktion «Open Ship» können außerdem viele Schiffe im Hafen besichtigt werden.

Höhepunkt und Abschluss des Tages ist die große Auslaufparade (17.30 Uhr). Dann können Schiffsliebhaber ein letztes Mal die Großsegler, historischen Schiffe und Einsatzboote bestaunen. Am Sonntag soll auch die Zahl der Besucher bekannt gegeben werden. Im vergangenen Jahr waren es mehr als eine Million Gäste.

Das nach Angaben der Veranstalter weltgrößte Hafenfest findet in diesem Jahr an vier Tagen statt. Gefeiert wurde an diesem Wochenende bereits unter anderem mit einem Feuerwerk und dem traditionellen Schlepperballett.