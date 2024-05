Hamburger Hafengeburtstag endet mit großer Auslaufparade

Hamburg (dpa) –

Imposante Großsegler, historische Schiffe und Einsatzboote haben sich zum Abschluss des 835. Hamburger Hafengeburtstags mit der Auslaufparade aus der Hansestadt verabschiedet. Das Feuerwehr-Löschboot «Branddirektor Westphal» mit seiner großen Wasserfontäne führte die Parade an. Dahinter folgten das polnische Segelschulschiff «Dar Mlodziezy» und weitere große und kleine Schiffe. Viele Teilnehmer der Parade ließen zum Abschied noch einmal die Schiffshörner hören. Laut Veranstaltern besuchten in diesem Jahr 1,5 Millionen Menschen das maritime Volksfest. Auch am letzten Tag der Feierlichkeiten hatten noch einmal Tausende Gäste die Schiffsvorführungen und Showfahrten auf dem Wasser verfolgt. Zudem konnten Liebhaber einige der 250 schwimmenden Geburtstagsgäste bei der Aktion «Open Ship» in den Häfen besichtigen. Der Hafengeburtstag lockte in diesem Jahr mit einem viertägigen Programm.