Hamburger Hafengeburtstag endet mit bunter Schiffsparade

Hamburg (dpa/lno) –

Der Hamburger Hafengeburtstag wird am Sonntag mit der bunten Auslaufparade (18.00 Uhr) der Schiffe zu Ende gehen. Dann können Schiffsliebhaber ein letztes Mal die Großsegler, historischen Schiffe und Einsatzboote aus aller Welt bestaunen, die sich aus der Hansestadt verabschieden.

Bei dem Hafenfest waren in diesem Jahr insgesamt mehr als 250 Schiffe angekündigt und mehr als eine Million Besucher erwartet worden. Wie viele Menschen die Partymeile in diesem Jahr anzog, wollen die Veranstalter am Sonntag bekanntgegeben.