Hamburger Grundschule Kirchdorf erhält Anerkennungspreis

Hamburg/Berlin (dpa/lno) –

Die Grundschule Kirchdorf in Hamburg ist unter den Preisträgern des Deutschen Schulpreises 2024. Die Schule im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg erhielt einen Anerkennungspreis in Höhe von 5.000 Euro, teilten die Veranstalter mit. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) würdigte die Preisträger bei der Verleihung in Berlin.

70 Prozent der Schülerinnen und Schüler an der Schule haben einen Migrationshintergrund. Die Schule nimmt am Hamburger Programm «Starke Schulen 23+» teil, das durch wissenschaftlich fundierte Unterrichtsentwicklung für mehr Chancengerechtigkeit sorgen will, hieß es. Das Konzept der Schule beginnt schon ein Jahr vor dem Schuleintritt. Die Lehrkräfte arbeiten mit in der Vorschule, um mit den Kindern die nötigen Vorläuferfähigkeiten für die Schule zu entwickeln, falls diese noch nicht vorhanden sind.

Die Robert Bosch Stiftung GmbH und die Heidehof Stiftung GmbH vergeben den Deutschen Schulpreis an die besten Schulen Deutschlands. Der mit 100.000 Euro dotierte Hauptpreis ging an die Siebengebirgsschule Bonn in Nordrhein-Westfalen.