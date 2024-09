Hamburger Grünen-Abgeordnete verlässt Partei und Fraktion

Hamburg (dpa) –

Die Grünen-Abgeordnete Ivy May Müller hat ihren Austritt aus der Partei angekündigt und will auch die Fraktion der Grünen in der Hamburgischen Bürgerschaft verlassen. Sie schließe sich damit dem am Vortag bekanntgegebenen Austritt des Bundesvorstands der Grünen Jugend an, teilte die Politikerin mit. In einer Erklärung schrieb sie: «Ich werde nicht länger für eine Politik der Grünen geradestehen, die Abstiegsängste nicht ernst nimmt und die großen sozialen Ungerechtigkeiten in der Gesellschaft nicht angeht.» Sie wolle sich als parteilose Abgeordnete der Fraktion Die Linke anschließen. Dazu sei sie bereits im Kontakt mit dem Fraktionsvorstand.

Die Co-Vorsitzende der Linksfraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft, Cansu Özdemir, sagte: «Wir freuen uns, dass sich Ivy May Müller entschieden hat, Teil unserer Fraktion werden zu wollen.» Die Linksfraktion sei offen für alle, die sich gegen die soziale Spaltung der Gesellschaft engagierten. Die Co-Vorsitzende Sabine Boeddinghaus nannte Müller eine profilierte und gut vernetzte Bildungspolitikerin. «Ihr Übertritt zur Linksfraktion wird den Kampf für mehr Gerechtigkeit in unserer Stadt stärken – nicht nur in der Bildungspolitik.» Den Angaben zufolge will die Fraktion am Montag über die Aufnahme Müllers entscheiden.