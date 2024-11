Hamburger Grüne bestimmen Landesliste für Bundestagswahl

Katharina Beck will erneut Spitzenkandidatin der Hamburger Grünen für die Bundestagswahl werden. (Archivbild) Hannes P. Albert/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Drei Monate vor der für den 23. Februar geplanten Bundestagswahl bestimmen die Hamburger Grünen am Sonnabend (11.00 Uhr) bei einer Mitgliederversammlung im Bürgerhaus Wilhelmsburg ihre Landesliste. Als Spitzenkandidatin auf Platz eins will erneut Katharina Beck ins Rennen gehen, die so schon 2021 das Ticket nach Berlin gelöst hatte.

Um Platz zwei bewirbt sich der frühere Justizsenator Till Steffen. Ins Rennen um Platz drei gehen Emilia «Milla» Fester, die 2021 als jüngste Abgeordnete in den Bundestag eingezogen war, und Linda Heitmann aus Altona, die – wie Till Steffen in Eimsbüttel – zuletzt auch das Direktmandat gewonnen hatte.

2021 waren die Grünen bei der Bundestagswahl in Hamburg auf 23,7 Prozent gekommen – als zweitstärkste Kraft hinter der SPD (33,4 Prozent) und vor der CDU (17,9). Seither sind sie mit vier Abgeordneten in Berlin vertreten.