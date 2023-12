Hamburger gewinnt 734. 799,90 Euro im Lotto

Hamburg (dpa/lno) –

Für einen Lotto-Spieler aus dem Bezirk Hamburg- Mitte können die Weihnachtsgeschenke in diesem Jahr etwas größer ausfallen. Denn der regelmäßige Lotto-Spieler aus Hamburg gehört zu den vier Glücklichen, die bei der Ziehung 6 aus 49 am 9. Dezember sechs Richtige getippt hatten. Nur die Superzahl fehlte für den Jackpot, wie Lotto Hamburg am Montag mitteilte. Mit den Zahlen 16-21-30-38-42-48 aber ohne die Superzahl 9 hat der Hamburger in der zweiten Gewinnklasse 734 799,90 Euro gewonnen, ebenso wie ein Glückspilz aus Hessen und zwei aus Nordrhein-Westfalen.