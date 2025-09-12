Hamburger Gewerkschaftschefin Chawla wiedergewählt

Hamburg (dpa/lno) –

Die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbunds Hamburg, Tanja Chawla, ist für vier Jahre wiedergewählt worden. Das teilte die Gewerkschaft in einer Mitteilung mit. Demnach stimmten 97 Prozent der Delegierten auf einer Konferenz am Donnerstag für Chawla. Anlässlich ihrer Wiederwahl sagte Chawla, sie verhandle keine Kompromisse auf Kosten der Beschäftigten. «Unsere Aufgabe ist nicht, nett zu sein – sondern wirksam. Mit mir gibt’s keinen Kuschelkurs.»

Chawla ist seit September 2021 Chefin der Gewerkschaft in Hamburg. Zuvor war sie Gewerkschaftssekretärin und unter anderem zuständig für die Tarifverhandlungen in der Sicherheitsbranche.