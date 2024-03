Hamburger Frühlingsdom startet mit neuen Attraktionen

Hamburg (dpa/lno) –

Der Hamburger Frühlingsdom startet am Freitag mit neuen Attraktionen in das Volksfestjahr auf dem Heiligengeistfeld. Insgesamt haben sich etwa 250 Schaustellerbetriebe angekündigt, wie die Wirtschaftsbehörde und der Schaustellerverband mitteilten. Neben neuen Attraktionen wie der XXL-Schaukel «Excalibur», der Wellenrutsche «Pirat» und der Geisterbahn «Geister Tempel» gibt es nach Angaben der Betreiber auch eine Weltpremiere: Das höchste transportable Propeller-Fahrgeschäft der Welt «Evolution – Flight Beyond Imagination» starte erstmals auf einem Volksfest.

Neben den neuen Fahrgeschäften gibt es in diesem Jahr auch ein Jubiläum: So ist die Riesenkrake «Big Monster» seit inzwischen 25 Jahren auf dem Dom zu finden. Traditionell werde es wieder mehrere Feuerwerke geben: am 22. März sowie 5. und 19. April. Am Karfreitag stehen die Karusselle still. Der Frühlingsdom endet am 21. April. Danach folgen vom 26. Juli bis zum 25. August der Sommer- und vom 8. November bis 8. Dezember der Winterdom.