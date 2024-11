Hamburger Flughafen zieht für Herbstferien positive Bilanz

Hamburg (dpa/lno) –

Der Hamburger Flughafen hat für die Herbstferien eine positive Bilanz gezogen. «Mit mehr als 843.000 Passagieren und fast 5.900 Flügen hatte Hamburg Airport in den vergangenen zwei Wochen die stärkste Nachfrage nach Flugreisen seit der Corona-Pandemie», teilte der Flughafen mit. Am 18. Oktober sei erstmals wieder die Marke von 60.000 an- und abreisenden Passagieren pro Tag geknackt worden.

Inzwischen erledigten mehr als 80 Prozent der Fluggäste ihren Check-in online von zu Hause aus – dies spare am Abreisetag viel Zeit, hieß es. Wer seinen Koffer an einem der 30 Automaten aufgibt, müsse nicht mehr zum klassischen Check-in-Schalter. In diesen Herbstferien wurde auf diese Weise jeder dritte Koffer selbst aufgegeben.

In Spitzenzeiten hätten mehr als 3.000 Passagiere in der Stunde die Zentrale Sicherheitskontrolle passiert. «99 Prozent der Fluggäste passierten den Wartebereich und die Sicherheitskontrolle in unter 20 Minuten», hieß es.

Im gesamten Oktober verzeichnete Hamburg Airport rund 1,58 Millionen Passagiere und damit den bisher verkehrsreichsten Monat seit 2020. Gegenüber Oktober 2023 ist das ein Plus von 9 Prozent. Seit dem 27. Oktober läuft der Winterflugplan, der bis Ende März 2025 gilt und saisonal bedingt ein etwas kleineres Angebot als der Sommerflugplan bereithält.