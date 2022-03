Hamburger Flughafen rechnet mit großem Andrang

Hamburg (dpa/lno) –

Der Hamburger Flughafen rechnet nach dem eintägigen Warnstreik der Luftsicherheitskräfte mit Nachwirkungen am Mittwoch. «Die Flüge werden stark ausgelastet sein. Hamburg Airport erwartet ein besonders hohes Passagieraufkommen und zeitweise starken Andrang an den Sicherheitskontrollen», teilte die Flughafengesellschaft am Dienstag mit. Fluggäste sollten frühzeitig anreisen und mehr Zeit einplanen.

Im bundesweiten Tarifkonflikt der Sicherheitskräfte an Flughäfen hatte die Gewerkschaft Verdi am Dienstag Beschäftigte in der Fluggastkontrolle und in der Personal- und Warenkontrolle zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Eigentlich waren für diesen Tag 87 Abflüge in Hamburg vorgesehen, die aber allesamt abgesagt wurden. Um die ausgefallenen Flüge zu kompensieren, liegen laut der Flughafengesellschaft viele Umbuchungen für Mittwoch vor.