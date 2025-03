Hamburger Flughafen nimmt Betrieb wieder auf

Vom Warnstreik am Hamburger Airport waren am Sonntag und Montag laut Flughafen jeweils rund 40.000 Passagiere betroffen. Christian Charisius/dpa/dpa-tmn

Hamburg (dpa/lno) –

Nach rund 48 Stunden Stillstand am Hamburger Flughafen soll sich der Betrieb am Dienstagmorgen wieder normalisieren. Um 6.00 Uhr seien drei erste Flüge nach Paris, Frankfurt und Mallorca geplant, heißt es auf der Homepage des Airports. Die erste Landung sei für 6.50 Uhr vorgesehen. Dabei handele es sich um einen Flug aus Doha.

Die Gewerkschaft Verdi hatte den Flughafen am Sonntag und am Montag mit einem Warnstreik weitgehend lahmgelegt. Am Sonntag konnten nach Angaben des Airports nur zehn von geplant 144 Ankünften und 139 Abflügen stattfinden, am Montag wurden alle 143 Abflüge sowie die meisten Landungen gestrichen. An beiden Tagen waren jeweils rund 40.000 Passagiere betroffen.

Eigentlich war ein bundesweiter Warnstreik an 13 deutschen Flughäfen, darunter auch Hamburg, nur für Montag angekündigt gewesen. In Hamburg begann die Aktion aber überraschend einen Tag früher und mit nur 30 Minuten Vorankündigung. Gestreikt hatten die Flugzeugabfertigungsdienste.

Verdi fordert für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst des Bundes und der Kommunen unter anderem eine Tariferhöhung im Volumen von acht Prozent, mindestens aber 350 Euro mehr monatlich, sowie drei zusätzliche freie Tage. Die Arbeitgeber wiesen diese Forderungen als nicht finanzierbar zurück. Die dritte Tarifrunde soll vom 14. bis 16. März in Potsdam stattfinden.