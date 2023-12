Hamburger Flughafen erwartet zu den Feiertagen wenig Andrang

Hamburg (dpa/lno) –

Der Hamburger Flughafen rechnet über die Feiertage und den Jahreswechsel mit vergleichsweise geringem Andrang. Vom 22. Dezember bis 1. Januar werden rund 350.000 an- und abreisende Passagiere erwartet, teilte Deutschlands fünftgrößter Airport am Montag mit. «Die meisten Fluggäste brechen jeweils am Freitag vor Heiligabend oder Silvester auf», hieß es. «Mit insgesamt 40.000 Passagieren rechnet der Flughafen am 23. Dezember mit dem stärksten Tag.» An den Spitzentagen der Herbstferien hatten dagegen bis zu 56.000 Passagiere den Airport genutzt.