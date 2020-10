Hamburger Flüchtlingsunterkunft wegen Gasleck evakuiert

Ein Fahrzeug der Feuerwehr mit eingeschaltetem Blaulicht. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Einsatzkräfte der Hamburger Feuerwehr haben am Mittwoch eine Flüchtlingsunterkunft in Neugraben-Fischbek evakuiert. Grund dafür sei ein bei Bauarbeiten entstandenes Gasleck gewesen, teilte ein Feuerwehrsprecher mit. Mitarbeiter der Gasnetz Hamburg GmbH rückten an und dichten das Leck ab. Während des ungefähr zweistündigen Einsatzes hielten sich die 55 Bewohner der Unterkunft nach Feuerwehr-Angaben in zwei Bussen des Hamburger Verkehrs Verbunds auf. Ausgelegt ist die Unterkunft laut Feuerwehrsprecher für bis zu 160 Menschen. Am Morgen seien etwa 30 Kräfte im Einsatz gewesen.